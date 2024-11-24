Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ
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Посол Ирана в Москве Казем Джалали через свою страницу в социальной сети Х прокомментировал массовую драку студентов у КФУ в Казани.
Джалали осудил применение силы со стороны полиции в отношении иностранных студентов и призвал к ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые были замешаны в этом инциденте. Он отметил, что такое поведение недопустимо.
Посол подчеркнул, что контралирует этот вопрос, и выразил уверенность в том, что уже достигнуты «обнадеживающие результаты». Посольство надеется на скорейшее принятие мер в отношении виновных должностных лиц.
Напомним, что в полицию поступило сообщение о драке на Гвардейской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали двух участников конфликта, которые, по предварительным данным, начали драку между молодыми людьми. Задержанные были доставлены в отдел полиции.
Один из задержанных попытался напасть на сотрудника МВД, схватив его за форму и толкнув. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ.
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