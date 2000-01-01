Не бойтесь обращаться за помощью
Проблемы разные. У кого-то слишком много работы, с которой они не справляются, а начальство заставляет выполнять планы. У кого-то нарушены взаимоотношения с коллегами, а кому-то просто не нравятся условия работы.
Существует мнение, что психологическая помощь нужна только тогда, когда человек находится на грани срыва. Но гораздо лучше обратиться за помощью при появлении первых признаков стресса. Как говорится, лучше поплакать в кабинете психолога, чем посмеяться в кабинете психиатра, потому что к тому времени проблема часто обостряется. Раннее вмешательство может предотвратить развитие серьезных проблем.
В клинике «Прайм» большая команда специалистов: психолог, психиатр, психотерапевт, нарколог. Специалисты ведут, как индивидуальный прием, так и совместно проводят комплексную работу.
Медикаментозное лечение: страхи и мифы
Один из страхов, который испытывают многие люди при обращении к психологу или психотерапевту, — это медикаментозное вмешательство. Люди считают, что лекарства нужны только психически больным. Этот страх основан на старых стереотипах, но реальность такова, что медикаментозное лечение порой необходимо, чтобы восполнить дефицит витаминов и микроэлементов для нормальной работы организма, особенно при наличии хронического стресса, частых вирусных заболеваний и других соматических нарушений.
В клинике «Прайм» доступны разные программы лечения, в том числе и медикаментозные. Они направлены на поддержание иммунитета и повышение энергии, так же есть программа антистресс. Эти программы разрабатываются индивидуально.
Иногда доктор вместо таблеток назначает курс капельниц. Их преимущество в том, что лекарство вводится непосредственно в кровь, это приводит к более быстрым и эффективным результатам Помните, нельзя назначать медикаментозное лечение самостоятельно. Нужно обратиться за помощью к специалисту. Врачи в клинике «Прайм» соберут анамнез и помогут вам подобрать нужную программу лечения.
Профилактика депрессии. Что делать, чтобы укрепить моральное здоровье?
Важно удовлетворять базовые потребности: достаточное количество сна, сбалансированное питание и регулярную физическую активность. Для этого достаточно часа пешей прогулки во время обеденного перерыва или после работы. Важно относиться к своему психическому и физическому здоровью внимательно. Своевременное принятие мер не только предотвращает эмоциональное выгорание, но и ведет к более счастливой и продуктивной жизни.