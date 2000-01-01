Комплексный подход к профилактике и лечению заболеваний, вызванных работой в офисе
Мы понимаем, что работа в офисе может приносить не только карьерные успехи, но и негативно сказываться на здоровье. Наш проект создан для того, чтобы помочь вам понять и предотвратить распространённые офисные болезни, улучшить ваше самочувствие и повысить продуктивность. Здесь вы найдёте полезные советы по организации рабочего пространства, упражнения для профилактики заболеваний и рекомендации по здоровому образу жизни. Заботьтесь о своём здоровье вместе с нами и создайте комфортные условия для работы в офисе!
Усталость, тревога, стресс: что делать, когда нервы на пределе

Многие люди, особенно офисные сотрудники, чаще всего испытывают стресс из-за высокой нагрузки или конфликтов на работе. Это приводит к нарушению сна, постоянным головным болям, хронической усталости, повышенной тревожности и эмоциональному выгоранию. Как поддерживать психическое и физическое здоровье? И что делать, если почувствовали первые признаки выгорания или апатии? Читать далее…
Ул. Островского, 57А
Узнать подробнее
Не бойтесь обращаться за помощью

Проблемы разные. У кого-то слишком много работы, с которой они не справляются, а начальство заставляет выполнять планы. У кого-то нарушены взаимоотношения с коллегами, а кому-то просто не нравятся условия работы.

Существует мнение, что психологическая помощь нужна только тогда, когда человек находится на грани срыва. Но гораздо лучше обратиться за помощью при появлении первых признаков стресса. Как говорится, лучше поплакать в кабинете психолога, чем посмеяться в кабинете психиатра, потому что к тому времени проблема часто обостряется. Раннее вмешательство может предотвратить развитие серьезных проблем.

В клинике «Прайм» большая команда специалистов: психолог, психиатр, психотерапевт, нарколог. Специалисты ведут, как индивидуальный прием, так и совместно проводят комплексную работу.
Медикаментозное лечение: страхи и мифы

Один из страхов, который испытывают многие люди при обращении к психологу или психотерапевту, — это медикаментозное вмешательство. Люди считают, что лекарства нужны только психически больным. Этот страх основан на старых стереотипах, но реальность такова, что медикаментозное лечение порой необходимо, чтобы восполнить дефицит витаминов и микроэлементов для нормальной работы организма, особенно при наличии хронического стресса, частых вирусных заболеваний и других соматических нарушений. В клинике «Прайм» доступны разные программы лечения, в том числе и медикаментозные. Они направлены на поддержание иммунитета и повышение энергии, так же есть программа антистресс. Эти программы разрабатываются индивидуально.
Иногда доктор вместо таблеток назначает курс капельниц. Их преимущество в том, что лекарство вводится непосредственно в кровь, это приводит к более быстрым и эффективным результатам Помните, нельзя назначать медикаментозное лечение самостоятельно. Нужно обратиться за помощью к специалисту. Врачи в клинике «Прайм» соберут анамнез и помогут вам подобрать нужную программу лечения.
Профилактика депрессии. Что делать, чтобы укрепить моральное здоровье?

Важно удовлетворять базовые потребности: достаточное количество сна, сбалансированное питание и регулярную физическую активность. Для этого достаточно часа пешей прогулки во время обеденного перерыва или после работы. Важно относиться к своему психическому и физическому здоровью внимательно. Своевременное принятие мер не только предотвращает эмоциональное выгорание, но и ведет к более счастливой и продуктивной жизни.
ул. Латышских Стрелков, 2А