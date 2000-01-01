Проблемы разные. У кого-то слишком много работы, с которой они не справляются, а начальство заставляет выполнять планы. У кого-то нарушены взаимоотношения с коллегами, а кому-то просто не нравятся условия работы.

Существует мнение, что психологическая помощь нужна только тогда, когда человек находится на грани срыва. Но гораздо лучше обратиться за помощью при появлении первых признаков стресса. Как говорится, лучше поплакать в кабинете психолога, чем посмеяться в кабинете психиатра, потому что к тому времени проблема часто обостряется. Раннее вмешательство может предотвратить развитие серьезных проблем.

В клинике «Прайм» большая команда специалистов: психолог, психиатр, психотерапевт, нарколог. Специалисты ведут, как индивидуальный прием, так и совместно проводят комплексную работу.