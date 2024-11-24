23 ноября на территории Казани произошло 139 ДТП
В Казани 23 ноября зарегистрировано 139 сообщений о ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.
В субботу произошло ДТП, в котором один из водителей сбил пешехода. В результате пешеход получил травмы.
Сотрудники ГИБДД задержали семь водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Ещё у семи задержанных не было водительских прав. Пять человек были доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец