23 ноября на территории Казани произошло 139 ДТП

В Казани 23 ноября зарегистрировано 139 сообщений о ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

В субботу произошло ДТП, в котором один из водителей сбил пешехода. В результате пешеход получил травмы.

Сотрудники ГИБДД задержали семь водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Ещё у семи задержанных не было водительских прав. Пять человек были доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.