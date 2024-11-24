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Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

В 2023 году, согласно данным Татарстанстата, ср...

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В 2023 году, согласно данным Татарстанстата, средний возраст женщин в Татарстане, родивших ребёнка, составил 29 лет.

В прошлом году 39% женщин впервые стали матерями, 34% родили второго ребёнка, а 20% жительниц республики стали мамами в третий раз.

По состоянию на 1 января 2024 года в Татарстане проживает 2 134 000 женщин. Из них 54% находятся в трудоспособном возрасте, 17,6% составляют молодые женщины, а 30,4% старше трудоспособного возраста.

Ранее стало известно, что Многодетная семья из Набережных Челнов планирует дать имя Орешник или Орешница своему пятнадцатому ребенку.

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