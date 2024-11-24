Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет
pro город
В 2023 году, согласно данным Татарстанстата, средний возраст женщин в Татарстане, родивших ребёнка, составил 29 лет.
В прошлом году 39% женщин впервые стали матерями, 34% родили второго ребёнка, а 20% жительниц республики стали мамами в третий раз.
По состоянию на 1 января 2024 года в Татарстане проживает 2 134 000 женщин. Из них 54% находятся в трудоспособном возрасте, 17,6% составляют молодые женщины, а 30,4% старше трудоспособного возраста.
Ранее стало известно, что Многодетная семья из Набережных Челнов планирует дать имя Орешник или Орешница своему пятнадцатому ребенку.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец