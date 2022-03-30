Постпред Украине при ООН Сергей Кислица заявил, что подписание договора с РФ будет возможно только при условии, что ВС РФ выведут все свои силы и займут позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 - за сутки до начала военной спецоперации. При этом Кислица призвал Запад продолжать давать Киеву оружие и вводить против РФ санкции как можно активнее.

Последние переговоры в Стамбуле, считает Кислица, показали, что Россия готова к прогрессу в переговорах, но впереди еще долгий и трудный путь по прекращению огня.

"Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года", - сказал Кислица.