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В Казани «Горводзеленхоз» арендует тракторы и бульдозеры за 105 млн рублей

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Казанский «Горводзеленхоз» объявил тендер на аренду спецтехники на сумму 105,1 млн рублей. Тендер был размещен на портале государственных закупок Республики Татарстан.

Согласно опубликованным документам, техника должна быть доступна круглосуточно. В случае поломки подрядчик обязан заменить ее в течение одного часа.

В тендере будут участвовать бульдозеры, погрузчики и тракторы, которые будут использоваться на территории Казани. Все оборудование должно быть оснащено навигаторами, а данные с них необходимо передавать в центр мониторинга.

В конце октября сообщалось, что для очистки казанских дорог от снега будет задействовано 562 единицы техники. Заместитель главы городского исполкома Игорь Куляжев отметил, что 80% оборудования готово к работе. Однако по-прежнему не хватает рабочих для зимнего периода в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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