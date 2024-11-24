В Казани «Горводзеленхоз» арендует тракторы и бульдозеры за 105 млн рублей
Казанский «Горводзеленхоз» объявил тендер на аренду спецтехники на сумму 105,1 млн рублей. Тендер был размещен на портале государственных закупок Республики Татарстан.
Согласно опубликованным документам, техника должна быть доступна круглосуточно. В случае поломки подрядчик обязан заменить ее в течение одного часа.
В тендере будут участвовать бульдозеры, погрузчики и тракторы, которые будут использоваться на территории Казани. Все оборудование должно быть оснащено навигаторами, а данные с них необходимо передавать в центр мониторинга.
В конце октября сообщалось, что для очистки казанских дорог от снега будет задействовано 562 единицы техники. Заместитель главы городского исполкома Игорь Куляжев отметил, что 80% оборудования готово к работе. Однако по-прежнему не хватает рабочих для зимнего периода в Казани.
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