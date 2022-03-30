Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил, что сохранить рабочие места в РФ поможет сокращение рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС.

"В случае, если сокращается количество рабочих мест, возможно, имеет смысл вернуться к той теме, которая уже обсуждалась — это сокращенная продолжительность рабочей недели. Эта тема никуда не уходила. Здесь ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками", — отметил замглавы федерации.

По мнению Шершукова, такая мера может быть особо полезной и эффективной в системообразующих отраслях экономики.