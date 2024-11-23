Министр труда и соцзащиты назвала самые востребованные профессии в Казани

В региональной столице Татарстана средняя заработная плата составляет 88 600 рублей. Об этом на заседании Казанской городской думы сообщила Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

В регионе средняя з/п находится на уровне 70,7 тыс. рублей. А в целом в Поволжье — 63 тыс. рублей. Специалист рассказала, что на рынке труда Казани на первом месте находится промышленность. Вакансии из этой области встречаются чаще. Затем располагаются транспорт и логистика, торговля и т.д..

Самые востребованных должности: слесарь, монтажник, инженер, водитель.

Министр заявила, что в 2024 году в столице Татарстана впервые наблюдается снижение миграционного прироста из других субъектов России. В ближайшее время городу понадобятся 174 тыс. человек со средне специальным образование и только 13 тыс. — с высшим.