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Министр труда и соцзащиты назвала самые востребованные профессии в Казани

Самые востребованных должности....

Pixabay

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В региональной столице Татарстана средняя заработная плата составляет 88 600 рублей. Об этом на заседании Казанской городской думы сообщила Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

В регионе средняя з/п находится на уровне 70,7 тыс. рублей. А в целом в Поволжье — 63 тыс. рублей. Специалист рассказала, что на рынке труда Казани на первом месте находится промышленность. Вакансии из этой области встречаются чаще. Затем располагаются транспорт и логистика, торговля и т.д..

Самые востребованных должности: слесарь, монтажник, инженер, водитель.

Министр заявила, что в 2024 году в столице Татарстана впервые наблюдается снижение миграционного прироста из других субъектов России. В ближайшее время городу понадобятся 174 тыс. человек со средне специальным образование и только 13 тыс. — с высшим.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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