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Жители Казани готовы потратить 17 тысяч рублей на покупку новогодних подарков

В Казани местные жители готовы выделить 17 000 ...

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В Казани местные жители готовы выделить 17 000 рублей на покупку подарков на Новый год, что на 3700 рублей превышает сумму, потраченную в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob.

Сколько денег были готовы потратить жители Казани на новогодние праздники в разные годы?

  • 2023 год - 13,3 тысячи рублей,
  • 2022 год - 11,8 тысячи рублей,
  • 2021 год — 12,5 тысячи рублей.

По результатам исследования, восемь из десяти россиян планируют преподнести подарки на Новый год. Из них 67% собираются приобрести подарки для родственников, 35% — для своих вторых половинок, 23% — для друзей, а 15% — для себя. 13% опрошенных планируют порадовать своих коллег, в то время как 14% заявили, что не будут дарить подарки никому.

Средний бюджет на новогодние подарки увеличился на 20% и составил 17,2 тысячи рублей. В прошлом году он составлял 14,3 тысячи рублей.

Наиболее значительный рост бюджета на подарки за год был отмечен в Казани (+28%), Новосибирске (+27%), Нижнем Новгороде (+23%) и Самаре (+22%).

Хотя мужчины дарят подарки реже, их средний бюджет почти в полтора раза выше — 20 тысяч рублей против 14,5 тысячи рублей у женщин. Молодые люди до 35 лет чаще дарят подарки своим партнёрам (46%), друзьям (41%) и себе (18%), а также имеют более высокий средний чек. Люди в возрасте от 35 до 45 лет чаще покупают подарки для родственников (70%).

Среди городов России наибольшие расходы на новогодние подарки наблюдаются в Москве (в среднем 20,8 тысячи рублей), Красноярске (20 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (18,8 тысячи рублей).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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