Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

По информации Гидрометцентра России, до середин...

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До середины следующей недели в стране не ожидается прохладной погоды.

По данным Гидрометцентра России, 25 ноября в Татарстане ожидается облачная погода. В некоторых муниципалитетах республики возможен мокрый снег, а порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -4 градусов, но днём ожидается потепление до +2 градусов. Из-за таких температурных колебаний на дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 26 ноября, в Татарстане осадков не ожидается, ветер постепенно утихнет до 9 метров в секунду. Однако ночью станет холодно — до -7 градусов. Днём температура будет варьироваться от -3 до +1 градуса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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