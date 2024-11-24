В Татарстане не предвидятся сильные морозы

До середины следующей недели в стране не ожидается прохладной погоды.

По данным Гидрометцентра России, 25 ноября в Татарстане ожидается облачная погода. В некоторых муниципалитетах республики возможен мокрый снег, а порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -4 градусов, но днём ожидается потепление до +2 градусов. Из-за таких температурных колебаний на дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 26 ноября, в Татарстане осадков не ожидается, ветер постепенно утихнет до 9 метров в секунду. Однако ночью станет холодно — до -7 градусов. Днём температура будет варьироваться от -3 до +1 градуса.