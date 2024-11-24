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«Динамо-Ак Барс» выиграло первый кубковый полуфинал в Калининграде

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В первом полуфинальном матче женского волейбольного Кубка России, прошедшем в Калининграде, казанское «Динамо-Ак Барс» одержало уверенную победу над местным «Локомотивом» со счетом 3:0.

Несмотря на итоговый результат, игра получилась напряженной. В первом сете гости постепенно наращивали преимущество, с 3:7 после 2:3 до 12:18. Однако в середине партии после трех эйсов от калининградок интрига вновь обострилась — 15:21, 17:22. Но, как это часто бывает, в решающий момент проявила себя доминиканская легионерка гостей Брайелин Мартинес. Она не допустила ошибок в концовке, завершив сет со счетом 19:25.

Второй сет проходил в более упорной борьбе. Тем не менее, казаночки быстро захватили лидерство — 3:10. Хозяйки смогли приблизиться — 13:17, и на блоке счет стал равным — 13:17. В финальной части сета игра шла на равных — 21:21, 24:23. Это был первый и единственный раз, когда калининградки вышли вперед. Однако на большее «Локомотиву» не хватило сил. Подача в сетку и мощный удар Елизаветы Лукьяновой завершили партию со счетом 24:26.

В третьем сете гости снова взяли инициативу — 5:9, 8:14. До середины партии казаночки не проявляли достаточной активности, но затем включились в игру — 13:19. И вновь финальная часть осталась за Мартинес: 18:23, 19:25, что принесло ей и команде победу в партии и матче.

Ответный матч пройдет в Казани 30 ноября.

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