Под Казанью в поселке Куюки таксист намеренно наехал на мужчину, а потом начал избивать его. Местные жители говорят, что в этом месте из-за узкой дороги машины регулярно перемещаются по тротуару у лицея. Местные боятся за жизнь и здоровье школьников.

Один из местных жителей решил осознанно бороться с ездой по тротуару, он снимал автомобилистов на видео и не позволял проехать. Действия борца с нарушением ПДД не понравились водителю такси. Он наехал на общественника, вышел из машины и побил его. Пострадавший обратился в полицию с заявлением, сообщает "Татарстан-24".