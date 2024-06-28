В Казани к 30 августа откроют детский парк и обновят Фуксовский сад

Казанские власти ко Дню города планируют обновить Фуксовский сад и открыть самый большой в РТ детский парк.

В парке появятся зеленый лабиринт, больше 500 деревьев и 4 000 кустарников, а также зоны для игр и отдыха, различные павильоны, фонтан и детское кафе.

Фуксовском саду могут вернуть первоначальный вид парка 1896 года, организовать 6 цветников, а также установить фонари в историческом стиле.

Кроме того, специалисты расширят гранитную лестницу до 3 метров.

Все необходимые работы будут завершены уже ко Дню города. Об этом сообщил Ильсур Метшин.

В Казани изменились маршруты 2 троллейбусов и 2 трамваев. Причина - повреждение контактной сети. Все произошло на ул. Н. Ершова, где машина нарушила целостность сети.

Кроме того, мы говорили, что троллейбус №8 и трамвай №5 в региональной столице теперь курсируют без кондукторов.