Российский президент Владимир Путин провел совещание с Совбезом, сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В рамках совещания министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину и членам Совбеза, как продвигается спецоперация РФ на Украине.

"Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны", — сообщил пресс-секретарь президента.

Подробности доклада Сергея Шойгу не приводятся. Вероятно, они будут обнародованы для россиян позднее.

Военная спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля, ее цель - демилитаризация и денафикация Незалежной.