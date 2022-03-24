Министерство обороны РФ обнародовало новые данные о зверствах боевиков нацбатальонов на Украине. Так, как следует из сообщения, в городе Сумы нацисты из гранатомета ударили по санитарному автомобилю. Погибли четверо медиков.

В Харькове расстреляли мирных жителей, которые выбрались из подвала, в котором просидели несколько дней, чтобы найти воды - люди измучились от жажды. Сообщения о расправах над мирными жителями поступают также из Запорожья и Чернигова.

Из Мариуполя люди пытаются бежать по заминированным дорогам. Не обходится без трагических случаев.

Также сегодня стало известно о бегстве мэра Мариуполя. Информацию об этом подтвердила и украинская сторона.