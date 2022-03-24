Жительница Волгограда потеряла 350 тысяч рублей в банкомате. Она принесла в терминал 700 тысяч, чтобы перевести деньги на свой счет. Банкомат принял купюры полностью, пересчитал, но на счете оказалось только 350 тысяч рублей. Половина наличности исчезла.

Около недели женщина ходит в банк каждый день, дошла до начальства, но ей отказали в возвращении потерянной суммы, сообщает "Блокнот Волгоград". Примечательно, что все чеки из банкомата у женщины есть.

Поначалу женщине пообещали разобраться, проверить банкомат на исправность. Но потом ответили, что банкомат исправен, и оснований для возврата денег нет.

"Я рассчитывала, что сразу проведут инкассацию, деньги найдутся. Ведь такая сумма ну не может просто потеряться, испариться, это ведь не тысяча рублей где-то «затесалась»! Я указала и терминал, в отделении огромное количество камер, ждала ответ. В субботу днем банк мне ответил, что неисправности в терминале, куда я вносила 700 тысяч рублей, не обнаружено, оснований для зачисления 350 тысяч нет. Я была в шоке", - рассказала женщина.

Женщина обратилась в полицию. Написала заявление. Началось расследование странной истории.