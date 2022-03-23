Житель Казани случайно купил билетик и стал лотерейным миллионером. Билетик он купил в киоске, под козырьком которого решил укрыться от дождя.

Как сообщает "Татарстан-24" , пресс-служба Всероссийской государственной тиражной лотереи подтвердила выигрыш казанца.

Найл Гизятулов в тот день проводил внука до школы и по пути домой попал под дождь. Сейчас он считает этот день счастливым. Но билет купил - и забыл. Розыгрыш не смотрел, о выигрыше ему сообщил сын, который проверил данные на сайте лотереи.

Выигранные средства казанец планирует поделить пополам с детьми, на свою часть выигрыша обновит автомобиль.