Детский омбудсмен Республики Татарстан Ирина Волынец выступила с предложением создать в России государственные торговые сети, в которых держались бы фиксированные цены на все товары первой необходимости.

Предложение направлено в Минпромторг РФ, Минсельхоз России, а также на имя первого зампреда Правительства России Андрея Белоусова.

Волынец считает, что сейчас наблюдается "повсеместный и не всегда обоснованный" рост стоимости товаров. А потому она и предлагает создать государственные сети, в которых будут продавать продовольственные и непродовольственные, а также детские товары без торговой наценки.