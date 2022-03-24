Сегодня, 24 марта, Вахитовский суд Казани начнет рассматривать нашумевшее дело о наглой краже сейфа с 14,6 миллиона рублей из здания Следственного комитета. Как сообщает "Реальное время", перед судом не предстанет главный фигурант по делу - бывший следователь-криминалист Марат Шакиров, который дал признательные показания в хищении.

Около месяца тому назад Шакиров просил о заключении досудебного соглашения с силовиками, обещая раскрыть несколько деталей преступления, которые ранее не были следствию известны. "РВ" утверждает, что Шакирову дали такой статус, а потому судить его будут отдельно от других фигурантов в особом порядке и получит он не более двух третей от максимального срока.

Наглое похищение сейфа с вещдоками из Следкома случилось 4 октября 2021 года. Четверо обвиняемых 7 октября были отправлены в СИЗО.

Следствие считает, что организовал кражу бывший коллега Шакирова. Его сообщниками стали третьекурсник КГАСУ Данила Елинсон, Никита Карабаев и их приятель Руслан Нургалиев. Адвокаты этой троицы настаивают — парней использовали втемную, и они не знали, что особняк в центре Казани занимает Следственный комитет, а в сейфе хранятся изъятые в рамках уголовного дела миллионы.

Пятый участник "кражи века" - житель Альметьевска Дживан Мхитарян - не задержан, он объявлен в международный розыск. Он скрылся с большей частью похищенных денег.