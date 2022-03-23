В Кайбицком районе Татарстана прокуроры пытаются принудительно уложить в больницу заразного больного туберкулезом, который добровольно лечиться не хочет.

Отказ человека от услуг медиков был бы его личным делом, если бы не одно обстоятельство: мужчина крайне заразен и опасен для окружающих.

Поэтому прокуроры обратились в суд с просьбой санкционировать принудительное помещение больного в Республиканский противотуберкулезный диспансер.

На данный момент решения еще нет, иск находится на рассмотрении судьи.