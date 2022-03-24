Об обмене пленными РФ и Украины, а также о погоде в Татарстане на апрель: Главное на утро 24 марта

Россия и Украина начали обмениваться пленными – уже прошли две процедуры обмена. Тем временем стало известно, что будут показывать российские дистрибьюторы вместо западных фильмов. О самом важном на это утро поведает наш дайджест.

ПОГОДА

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 0..-5˚, при прояснениях до -9˚. Максимальная температура воздуха днем +3..+8˚.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

В Татарстане за последние сутки выявили 299 случая COVID-19. В стационаре лечатся 43 человека. Всего за весь период пандемии Covid-19 в республике зафиксировано 135 013 случаев заболевания, выздоровело - 122 376, в том числе 1,1 тысячи – за прошедшие сутки.

ТРАНСПОРТ

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Фото: goodhouse.ru

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией, с целью привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья.

Депрессия (от латинского «deprimo» – «подавлять», «давить») – самое распространенное психическое расстройство, при котором у больного пропадает интерес к жизни, снижается самооценка и трудоспособность, преобладает плохое настроение, подавленность и сильное чувство вины. По мнению врачей, это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения.

Сегодня эта международная дата отмечается широким кругом специалистов, имеющих непосредственное отношение к диагностике, лечению и исследованию болезни.

Мероприятия в рамках Дня носят просветительский и информационный характер о профилактике и лечении депрессии.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Василий, Георгий, Ефим и Иван.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 24 МАРТА

В народе 24 марта называют Ефимовым днем, а также птичьим праздником. В честь дня памяти святителя и чудотворца Ефимия, которого почитают в православии. В этот день можно загадать желание, если вы услышите кукушку, а вот то, сколько вам осталось жить, лучше не спрашивать – это приведет к болезни.

Что можно делать

В этот день можно начинать работы в саду, если это позволяет погода. Можно начинать первые посадки и подготовить почву и удобрение. Если их сделать сегодня, то урожай будет богатым.

Женщинам в этот день нужно плакать. Считается, что чем больше она прольет слез, тем меньше их будет в следующем году. Особенно это актуально для незамужних женщин, которые хотят поскорее выйти замуж или встретить свою судьбу.

Что нельзя делать

Беременным женщинам нельзя 24 марта давать взаймы яйца, иначе роды могут быть тяжелыми и болезненными. Тем, у кого уже есть дети, нельзя оставлять их у родственников или у няни, иначе ребенок вырастет избалованным и капризным.

Сегодня категорически запрещено ругаться с родителями. Небольшая ссора может стать причиной затяжного конфликта, а помириться получится нескоро. В любом случае, перемирие может быть довольно тяжелым для всех сторон конфликта.