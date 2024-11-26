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В Тукаевском суде задержали мужчину с травматом

Об этом рассказали в ГУ ФССП России по Татарстану

ГУФССП России по Республике Татарстан

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Вооруженного человека удалось задержать приставам в суде. Об этом рассказали в ГУ ФССП России по Татарстану.

Известно, что неизвестный шел на судебное заседание. Сотрудники суда досмотрели его и нашли кобуру с травматом и патронами. При этом разрешения на ношение оружия у него не было.

Работники Федеральной службы судебных приставов вызвали правоохранителей. Через некоторое время мужчину и оружие передали правоохранителям.

Ранее мы писали о том, что жительница Республики Татарстан, сбившая 3 подростков, получила 3 года колонии-поселении.

Напомним, все случилось между населенными пунктами Верхний и Подгорный Такермен еще в конце апреля текущего года. Тогда под автомобиль попали 3 подростков.
При этом стало известно, что местная жительница сама является многодетной матерью - у неё есть 3 детей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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