Власти Российской Федерации и Украины провели два обмена пленными. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Помимо того, что Украине возвращены военнопленные и от нее получены российские солдаты, попавшие в плен, РФ организует гуманитарные коридоры и помогает с эвакуацией мирного населения.

"А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как "живым щитом" и не блокировали их выход в Россию", — отметила Захарова, предположив, что признание этих фактов Евросоюзом может сломать в западных СМИ "лживую картинку", искажающую задачи и методы российской спецоперации.

Информация о первом обмене пленными между РФ и Украиной появилась 22 марта. 9 пленных россиян обменяли на одного мэра Мелитополя Ивана Федорова. О численности второго обмена пока не сообщается.