В Кировском районе Казани произошло массовое ДТП

В Кировском районе региональной столице Татарстана на ул. Залесная случилась массовая авария. Изданию «БИЗНЕС Online» сообщили в Государственной автомобильной инспекции, что никто не травмировался.

Судя по видео, которые стали появляться в социальных сетях, участниками ДТП стали как минимум 3 машины. На месте дорожного происшествия работали сотрудники ГАИ.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», на месте было затруднено движение. ДТП охватило левый и средний ряды дороги.

Ранее мы писали о том, что после аварии в Тетюшском районе Республики Татарстан скончалась 19-летняя Милена Малюшкина из Зеленодольска.

Специалисты начали доследственную проверку, которая контролируется прокуратурой района. 19-летняя автоледи не справилась с управлением «Лады Калины», когда хотела объехать препятствие на проезжей части.