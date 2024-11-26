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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Кировском районе Казани произошло массовое ДТП

По информации сервиса «Яндекс.Карты», на месте ...

pixabay

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В Кировском районе региональной столице Татарстана на ул. Залесная случилась массовая авария. Изданию «БИЗНЕС Online» сообщили в Государственной автомобильной инспекции, что никто не травмировался.

Судя по видео, которые стали появляться в социальных сетях, участниками ДТП стали как минимум 3 машины. На месте дорожного происшествия работали сотрудники ГАИ.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», на месте было затруднено движение. ДТП охватило левый и средний ряды дороги.

Ранее мы писали о том, что после аварии в Тетюшском районе Республики Татарстан скончалась 19-летняя Милена Малюшкина из Зеленодольска.

Специалисты начали доследственную проверку, которая контролируется прокуратурой района. 19-летняя автоледи не справилась с управлением «Лады Калины», когда хотела объехать препятствие на проезжей части.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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