В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries
Екатерина Елисеева
Wildberries и Russ планируют возвести очередной склад маркетплейса в Республике Татарстан, однако в настоящее время проект еще формируется, пишет «Бизнес Онлайн». Локация для нового объекта пока не озвучивалась.
В настоящее время у маркетплейса только один склад в РТ, который располагается на территории промышленного парка «Зеленодольск».
Не так давно организация хотела открыть в регионе производственно-хозяйственный парк «Якты Юл». Проект на сумму около 19 миллиардов рублей уже показали Раису Рустаму Минниханову.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделят 10 миллиардов рублей на благоустройство дворов в следующем году. Об этом на совещании в Доме правительства Республики Татарстан рассказала директор Института развитых городов региона Наиля Зиннатуллина.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить работы до лета
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