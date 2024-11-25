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В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries

В настоящее время у маркетплейса только один ск...

Екатерина Елисеева

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Wildberries и Russ планируют возвести очередной склад маркетплейса в Республике Татарстан, однако в настоящее время проект еще формируется, пишет «Бизнес Онлайн». Локация для нового объекта пока не озвучивалась.

В настоящее время у маркетплейса только один склад в РТ, который располагается на территории промышленного парка «Зеленодольск».

Не так давно организация хотела открыть в регионе производственно-хозяйственный парк «Якты Юл». Проект на сумму около 19 миллиардов рублей уже показали Раису Рустаму Минниханову.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделят 10 миллиардов рублей на благоустройство дворов в следующем году. Об этом на совещании в Доме правительства Республики Татарстан рассказала директор Института развитых городов региона Наиля Зиннатуллина.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить работы до лета

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