45-летняя челнинка пришла за мужем на телешоу «Давай поженимся»
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На телевизионном шоу «Давай поженимся» снялась 45-летняя челнинка.
Специалисты рассказали, что Людмила является первой женщин, которая работает в такси в этом городе. В первый раз она сыграла свадьбу с заключенным, а второй — со своим другом. Женщина добавила, что раньше она была любовницей еще одного молодого человека.
Кроме того, местная жительница заявила, что она принимает участие в турнирах по бильярду, поет в караоке и ходит в баню. Челнинка сама заработала на квартиру и автомобиль. В настоящее время она мечтает похудеть и встретить любовь.
Людмила призналась, что она хочет себе щедрого мужа с детьми от прошлого брака.
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