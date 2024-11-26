45-летняя челнинка пришла за мужем на телешоу «Давай поженимся»

На телевизионном шоу «Давай поженимся» снялась 45-летняя челнинка.

Специалисты рассказали, что Людмила является первой женщин, которая работает в такси в этом городе. В первый раз она сыграла свадьбу с заключенным, а второй — со своим другом. Женщина добавила, что раньше она была любовницей еще одного молодого человека.

Кроме того, местная жительница заявила, что она принимает участие в турнирах по бильярду, поет в караоке и ходит в баню. Челнинка сама заработала на квартиру и автомобиль. В настоящее время она мечтает похудеть и встретить любовь.

Людмила призналась, что она хочет себе щедрого мужа с детьми от прошлого брака.

За руку жительницы Татарстана пришли сражаться метеоролог из Иркутска и 2 москвича.

Ранее мы писали о том, что в Республику Татарстан идут 12-градусные морозы. Вероятность осадков невысокая.