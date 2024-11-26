Здание театра имени Камала хотят использовать не только для спектаклей

В региональной столице Республики Татарстан новое строение театра Камала будет многофункциональным культурным объектом.

Рабочие начали монтаж кровли и механики сцен, сейчас они также устанавливают и настраивают световое и звуковое оборудования. Специалисты рассказали, что в здании будут проводиться не только спектакли.

Возведение театра стартовало в минувшем году. Сумма инвестиций - 13 млрд рублей. Окончить все работы хотели еще к саммиту БРИКС, который прошел в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в 5 районах региональной столицы Татарстана содержание проезжих частей, объектов обустройства и зеленых территорий на протяжении 5 месяцев следующего года обойдется более чем в 1 млрд рублей.

Стало известно, что тендеры уже появились на портале государственных закупок.