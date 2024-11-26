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В Казани водитель сбил 58-летнюю женщину

Бригада скорой медицинской помощи доставила пот...

Екатерина Елисеева

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Во вторник, 26 ноября 2024 года, приблизительно в 10:30, напротив дома на ул. Мира, 30А случилась авария. Об этом рассказали в государственной автомобильной инспекции Казани.

Стал известно, что водитель Тойоты, мужчина 1974 г. р., ехал по ул. Мира, наехал на 58-летнюю женщину.

Местная жительница нарушила правило дорожного движения, когда переходила проезжую часть у в неустановленном для этого месте.

Бригада скорой медицинской помощи доставила потерпевшую в больницу. В настоящее время женщина находится в сознании в медучреждении.

Ранее мы писали о том, что в Казани 25 ноября 2024 года, в дорожном происшествии погибла 77-летняя пенсионерка. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.

Выяснилось, что женщина переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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