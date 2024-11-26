Бастрыкин попросил доклад после отравления 3 человек в татарстанском кафе

Председатель Следственного колмитета РФ попросил доклад по делу о ненадлежащем оказании услуг в области общественного питания в кафе села Высокая Гора в РТ.

Не так давно говорилось о том, что из-за несоблюдения работниками санитарно-технических и санитарно-гигиенических норм, в помещении 3 гостей заразились кишечной инфекцией.

В Следственном управлении СК РФ по Татарстану было заведено уголовное дело.

Глава ведомства Александр Бастрыкин попросил у руководителя местного комитета доклад о ходе и итогах расследования уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан сотрудники полиции задержали 2 бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году. По информации следствия, в январе мужчины за 4000 долларов заказали убийство своего давнего конкурента.