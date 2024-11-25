В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую
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Все случилось в ночь на 23 ноября 2024 года, в доме на ул. Гаврилова в региональной столице Республики Татарстан.
По информации издания KazanFirst, 42-летний безработный и раньше судимый приятель из Кавказа устроил посиделки с 26-летней тоже ранее судимой девушкой из Удмуртии и 30-летней женщиной из Казани.
Когда все выпили спиртное, гости внезапно стали проявлять интимный интерес к татарстанке и изнасиловали ее с особой жестокостью.
Известно, что злоумышленников уже задержали. Свою вину они признали только частично.
Ранее мы писали о том, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника специальной военной операции в Татарстане.
Выяснилось, что руководство учебного заведения проигнорировало сообщения о произошедших нарушениях.
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