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В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую

Известно, что злоумышленников уже задержали

pixabay

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Все случилось в ночь на 23 ноября 2024 года, в доме на ул. Гаврилова в региональной столице Республики Татарстан.

По информации издания KazanFirst, 42-летний безработный и раньше судимый приятель из Кавказа устроил посиделки с 26-летней тоже ранее судимой девушкой из Удмуртии и 30-летней женщиной из Казани.

Когда все выпили спиртное, гости внезапно стали проявлять интимный интерес к татарстанке и изнасиловали ее с особой жестокостью.

Известно, что злоумышленников уже задержали. Свою вину они признали только частично.

Ранее мы писали о том, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника специальной военной операции в Татарстане.

Выяснилось, что руководство учебного заведения проигнорировало сообщения о произошедших нарушениях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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