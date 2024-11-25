19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска погибла в смертельном ДТП
Администрация Зеленодольска
После аварии в Тетюшском районе РТ скончалась 19-летняя Милена Малюшкина из Зеленодольска. Об этом KazanFirst рассказали в мэрии района.
Легкоатлетка занималась в местной спортивной школе №4 и была, по мнению тренеров, одной из самых перспективных спортсменок на дистанции 400 м в регионе. К примеру, в минувшем зимнем сезоне девушка не раз занимала призовые места, больше 10 раз оказывалась на пьедестале почета. В июне 2024 года она получила серебряную медаль на первенстве ПОФ среди участниц до 20 лет. Известно, что умершая училась обучалась в Тетюшском колледже гражданской обороны.
Похороны состоятся в Зеленодольске.
Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка.
На место 24 ноября отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.
Подробности дорожного происшествия.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец