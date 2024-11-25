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19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска погибла в смертельном ДТП

Похороны состоятся в Зеленодольске

Администрация Зеленодольска

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После аварии в Тетюшском районе РТ скончалась 19-летняя Милена Малюшкина из Зеленодольска. Об этом KazanFirst рассказали в мэрии района.

Легкоатлетка занималась в местной спортивной школе №4 и была, по мнению тренеров, одной из самых перспективных спортсменок на дистанции 400 м в регионе. К примеру, в минувшем зимнем сезоне девушка не раз занимала призовые места, больше 10 раз оказывалась на пьедестале почета. В июне 2024 года она получила серебряную медаль на первенстве ПОФ среди участниц до 20 лет. Известно, что умершая училась обучалась в Тетюшском колледже гражданской обороны.

Похороны состоятся в Зеленодольске.

Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка.

На место 24 ноября отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.

Подробности дорожного происшествия.

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