Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Нижнекамске из-за аварии на водоводе из-под земли забил фонтан

Власти заявили, что экспертам потребуется для у...

https://t.me/s/nka_112

Подписаться в Telegram

В Нижнекамске Республики Татарстан случилась коммунальное чрезвычайное происшествие. Местные жители сняли на видео произошедшее и выложили его в соцсети. В ролике можно увидеть воду, которая вырывается из-под земли. Об этом стало известно из телеграм-канала «Нижнекамск жесть».

В местной мэрии сообщили, что из-за дефекта на линии водовода, которая обеспечивает подачу воды на предприятия промышленной зоны Нижнекамска, вероятно снижение давления холодной воды.

Власти заявили, что экспертам потребуется для устранение аварии примерно 5 часов. По неподтвержденным данным, все работы уже завершены.

Ранее мы писали о том, что для создания проекта системы водоснабжения в казанской Березовой роще нужно около 28 миллионов рублей. Об этом говорится в тендере на портале Государственных закупок.

В документах говорится, что подрядной организации нужно сделать проект, в котором должны быть сведения о канализационных сетей и камерах в районе М-14.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

Новости России

час назад

В Волго-Вятском банке Сбербанка количество пользователей подписками СберПрайм увеличилось в 2,5 раза

откуда заводятся постельные клопы

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

аргоновая сварка цена за 1 см в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Татарстана

день назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

Новости Татарстана

день назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

Новости Казани

день назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Казани

час назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую
Новости Татарстана
2 дня назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

36 минут назад

В Нижнекамске из-за аварии на водоводе из-под земли забил фонтан

Интересное в Казани

46 минут назад

Лечить нельзя удалять: стоматолог из Казани объяснил, почему так много людей оказываются в кресле имплантолога

Новости Казани

час назад

В Казани 25 ноября в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка

Новости Татарстана

3 часа назад

В татарстанском пгт Нижняя Мактама автомобиль насмерть сбил пешехода
В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и ...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре

Новости Казани

3 часа назад

В здании химфака КФУ из-за короткого замыкания эвакуировали около 300 человек

Новости Казани

3 часа назад

25 ноября начнут работать катки в 2 стадионах Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

В Менделеевском районе Татарстана хотят ввести турналог
«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на см...
Новости России
6 дней назад

«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары