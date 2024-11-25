В Нижнекамске из-за аварии на водоводе из-под земли забил фонтан

В Нижнекамске Республики Татарстан случилась коммунальное чрезвычайное происшествие. Местные жители сняли на видео произошедшее и выложили его в соцсети. В ролике можно увидеть воду, которая вырывается из-под земли. Об этом стало известно из телеграм-канала «Нижнекамск жесть».

В местной мэрии сообщили, что из-за дефекта на линии водовода, которая обеспечивает подачу воды на предприятия промышленной зоны Нижнекамска, вероятно снижение давления холодной воды.

Власти заявили, что экспертам потребуется для устранение аварии примерно 5 часов. По неподтвержденным данным, все работы уже завершены.

Ранее мы писали о том, что для создания проекта системы водоснабжения в казанской Березовой роще нужно около 28 миллионов рублей. Об этом говорится в тендере на портале Государственных закупок.

В документах говорится, что подрядной организации нужно сделать проект, в котором должны быть сведения о канализационных сетей и камерах в районе М-14.