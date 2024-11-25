Согласно данным ВОЗ, более 75% населения Земли страдает частичной или полной адентией — отсутствием зубов. В России ежегодно устанавливается около 300 тысяч имплантатов, и эта цифра растёт: за последние четыре года продажи имплантатов увеличились на 81%.

Почему так много людей теряют зубы? Какие ошибки становятся причиной этого? И как современные технологии имплантации возвращают пациентам красивую улыбку и уверенность в себе? На эти вопросы отвечает Каюмов Ришат Ильшатович, главный врач стоматологической клиники «ИР-Дент».

Ошибка 1. Пренебрежение регулярной гигиеной и профилактикой

Пациенты часто говорят: "Я чищу зубы два раза в день, зачем мне ходить к стоматологу?". Но даже лучшая щетка не удаляет налет в труднодоступных местах, — объясняет Ришат Ильшатович. — Особую опасность представляют ситуации, когда у человека имеется скученность зубов: очистить эти участки самостоятельно крайне трудно, а без регулярной профгигиены кариес неизбежен.

Люди считают, что к врачу нужно идти, только если что-то болит. Это как менять масло в машине только тогда, когда двигатель уже стучит. Гораздо дешевле и проще устранять проблемы на ранней стадии.

Совет: раз в полгода проходите профессиональную чистку и осмотр, чтобы сохранить здоровье зубов и избежать дорогого лечения.

Ошибка 2. Злоупотребление сахаром и кислотными напитками

Сахар — это питательная среда для бактерий, которые разрушают эмаль, — говорит Ришат Ильшатович. — Особенно опасны газировки: это двойной удар, ведь они содержат и сахар, и кислоту. Одна банка газировки может провоцировать разрушение эмали до двух часов после употребления. Такие привычки часто приводят к кариесу, разрушению зуба и необходимости сложного лечения, включая имплантацию.

Совет: ограничьте сладкие и кислые напитки, пейте их через трубочку и обязательно запивайте водой. Это снизит риск повреждений и защитит ваши зубы.

Ошибка 3. Использование зубов не по назначению

Когда кто-то открывает зубами упаковки или грызёт орехи, я шучу: "Вы, случайно, не тестируете зубы на прочность?" — с улыбкой говорит Ришат Ильшатович. — Зубы созданы для еды, и любое другое использование приводит к микротрещинам. Эти повреждения поначалу незаметны, но со временем они неизбежно превращаются в серьезные проблемы.

Такие привычки особенно опасны, если зубы уже ослаблены. Даже небольшая трещина может стать причиной проблем, которые доводят зуб до разрушения.

Ошибка 4. Игнорирование проблем с деснами

Десны — это основа, которая поддерживает здоровье всего пародонта. Если они воспаляются, зубы теряют поддержку, — объясняет стоматолог. — Это как дом с разрушенным фундаментом: рано или поздно он начнет разрушаться. Кровоточивость десен — тревожный сигнал, требующий внимания, а не повод заменить щетку на более мягкую.

Запущенные заболевания тканей десен нередко становятся причиной утраты зубов, даже если сами они остаются здоровыми. В таких случаях единственным решением может стать имплантация.

Проблемы с деснами возникают не только из-за недостаточной гигиены, но и под влиянием вредных привычек. Курение и вейпы значительно ухудшают состояние ротовой полости. Никотин сужает сосуды, нарушая нормальное кровообращение, а токсичные вещества в дыме и парах усиливают воспаление и ускоряют разрушение тканей десен.

У курильщиков риск потери зубов выше в два раза по сравнению с теми, кто не имеет этой зависимости. Даже крепкие зубы могут начать шататься и выпадать, если десны ослаблены из-за постоянного воздействия токсинов.

Совет: не игнорируйте симптомы, такие как кровоточивость и неприятный запах. Регулярные визиты к стоматологу и правильная гигиена помогут сохранить десны и избежать серьезных проблем.

Несмотря на то, что перечисленные ошибки кажутся очевидными, они всё же становятся причиной потери зубов для многих пациентов. Однако даже в самых сложных случаях современная стоматология предлагает решения, которые могут не только восстановить утраченные зубы, но и вернуть уверенность в себе. Один из таких методов — имплантация.

– Ришат Ильшатович, почему именно имплантация зубов сегодня считается оптимальным решением?

– Имплантация — это способ вернуть себе комфорт и уверенность в себе. Потеря зуба влияет не только на внешний вид, но и на способность жевать, говорить и улыбаться без стеснения. Имплант восстанавливает все эти функции, и со временем вы забываете, что зуб когда-то отсутствовал.

Современные импланты изготавливаются из титана — безопасного материала, который срастается с костью и становится её частью. Это значит, что имплант так же надежен, как настоящий зуб. Вы можете жевать твёрдую пищу, не боясь, что что-то пойдёт не так, и при этом ваш новый зуб выглядит естественно.

Еще одно важное преимущество: имплантация предотвращает атрофию костной ткани. Когда зуб отсутствует, кость в этом месте начинает "усыхать", потому что на неё больше не оказывается нагрузка. Имплант решает эту проблему, сохраняя структуру лица и предотвращая провалы щек или деформацию. Стоимость наращивания костной ткани на сегодняшний день: от 50 до 150 тысяч рублей. Тогда как средняя стоимость имплантации одного зуба 25 тысяч рублей.

– Многих пугает сама процедура имплантации. Могли бы вы объяснить, как проходит процесс установки имплантата и почему он не такой страшный, как кажется?

– Пациенты часто приходят с большими страхами перед имплантацией, но, когда процедура заканчивается, они удивляются: "Это всё?!". На самом деле установка импланта занимает около 15 минут. Всё проходит под местной анестезией, поэтому боль полностью исключена. Пациенты часто говорят, что перенесли имплантацию даже легче, чем удаление зуба.

Современные технологии позволяют сделать процесс точным и комфортным. Перед установкой импланта проводится 3D-сканирование, которое помогает создать виртуальную модель челюсти. Благодаря этому врач точно рассчитывает угол, глубину и положение импланта, что исключает лишнее вмешательство и минимизирует травмы тканей.

Сегодня имплантация — это не сложная операция, а современный технологичный процесс, который возвращает людям зубы и уверенность в себе, без боли и длительного восстановления.

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– Какие мифы об имплантации встречаются чаще всего?

– Многие пациенты задают вопрос: "Можно ли с имплантами делать МРТ?". Этот миф достаточно распространённый, но совершенно беспочвенный. Современные импланты изготавливаются из титана — материала, который полностью совместим с любыми медицинскими исследованиями, включая МРТ. Импланты не создают никаких помех и не представляют угрозы для пациента при таких процедурах.

Ещё один популярный миф связан с металлодетекторами в аэропортах. Пациенты переживают, что имплант может "звенеть" и привлекать внимание службы безопасности. Но это тоже заблуждение. Титан, из которого изготавливаются импланты, не вызывает срабатывания датчиков, поэтому с имплантами можно спокойно путешествовать по всему миру, не беспокоясь о подобных ситуациях.

Также существует страх, что имплант может не прижиться. Но в современной стоматологии процент успешной приживаемости имплантов превышает 99%. Это достигается благодаря использованию качественных материалов и тщательной подготовке к процедуре. Если пациент соблюдает все рекомендации врача, риски сведены к минимуму.

Потеря зубов — это не конец, а лишь новый этап, в котором современная стоматология может предложить надежные решения. Имплантация зубов возвращает функциональность, эстетику и уверенность в себе, а также предотвращает дальнейшие проблемы с костной тканью и внешним видом. Правильный уход за зубами и своевременное обращение к стоматологу помогут избежать большинства ошибок, а если они всё же произошли, новейшие технологии позволяют восстановить утраченное.