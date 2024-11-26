На благотворительном аукционе в честь матча «Нефтехимика» собрали 1,3 млн рублей

11 ноября 2024 года, прошел праздник в честь 1000-го матча нижнекамского «Нефтехимика» в КХЛ. Игроки соревновались с «Барысом» в лимитированных золотых шлемах. После игры фонд «Пари и побеждай» выступил организатором благотворительного аукциона, в рамках которого получилось собрать 1, 3 млн рублей.

Аукцион состоялся в соцсетях фонда «Пари и побеждай». Лоты - 5 золотых шлемов, в которых татарстанцы вышли на игру.

Общая сумма денег, которую получилось собрать победителями аукциона в соцсетях, составила 257 000 рублей. Хоккеисты «Нефтехимика» и партнеры отправили 150 000 рублей. 100 000 рублей перевел Альфа-Банк и завод «Нижнекамскнефтехим». Помимо этого, 50 000 рублей вложил автомобильный салон «Диалог Авто», а фонд «Пари и побеждай» удвоил собранную сумму.

Известно, что эти деньги пойдут в школу-интернат «Надежда» в Нижнекамске для помощи детям с ОВЗ.