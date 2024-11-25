Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

Кредитный портфель компаний Татарстана в ВТБ за 10 месяцев 2024 года вырос на 38% и достиг 337 млрд рублей. Из них 118 млрд рублей приходится на предприятия малого и среднего бизнеса.

ВТБ в Татарстане обеспечивает кредитование предприятий всех отраслей экономики: промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт и логистика. Почти треть портфеля составляют кредиты, выданные по льготным государственным программам.