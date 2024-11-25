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Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

Кредитный портфель компаний Татарстана в ВТБ за...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Кредитный портфель компаний Татарстана в ВТБ за 10 месяцев 2024 года вырос на 38% и достиг 337 млрд рублей. Из них 118 млрд рублей приходится на предприятия малого и среднего бизнеса.

ВТБ в Татарстане обеспечивает кредитование предприятий всех отраслей экономики: промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт и логистика. Почти треть портфеля составляют кредиты, выданные по льготным государственным программам.

«ВТБ выступает надежным партнером для предприятий из самых разных сфер. Более 30 тысяч компаний крупного, среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых выбирают ВТБ в качестве опорного банка. Этому способствуют большие возможности для развития бизнеса, активность клиентов, поддержка Правительства и Раиса Республики Татарстан, а также сильная команда ВТБ», — отметила управляющий ВТБ в Татарстане - вице-президент Марьям Давлетшина на Дне инвестора в Казани.

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