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Татарстанцы 35-44 лет чаще других делают свои дома умнее

Количество устройств умного дома, подключенных ...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

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Количество устройств умного дома, подключенных к сети МегаФона, увеличилось более чем в два раза за последние три года. Россияне проявляют интерес к технологиям, способствующим росту комфорта и безопасности своего жилья — это подтверждает и устойчивый спрос на умные гаджеты, и динамика потребления трафика.

Подключение умных устройств к сети оператора по сим-карте за десять месяцев текущего года увеличилось на 23% относительно показателей 2023 года, а суммарный рост трафика за последние два года составил 126%. Растет и объём трафика, потребляемый одним устройством. Годом ранее одна умная сим-карта расходовала в среднем пять Гбайт, с января по октябрь 2024 года этот показатель уже достиг восьми Гбайт и продолжает расти. Такая динамика объясняется ростом спроса на умные камеры и системы безопасности, которые передают больший объем данных.

Среди владельцев умных домов преобладают люди в возрастной категории 35–44 года — это 45% от общего числа. Чаще умными устройствами управляют мужчины — 63% абонентов.

Жители Татарстана в возрасте от 35 до 44 лет также активнее других применяют технологичные гаджеты в быту. Эта группа составляет 49% всех обладателей умных домов в республике. На втором месте — аудитория от 45 до 54 лет (22%), а на третьем — молодые люди 25‑35 лет (19%). Во всех возрастных категориях большинство владельцев устройств — мужчины, которые подключают их на 80% чаще, чем женщины.

В сегменте умных домов наблюдается тенденция объединения устройств вокруг одного головного, которое позволяет управлять всем домом и соединять между собой устройства для обмена данными. Чаще всего таким хабом становится смартфон, который может в одном приложении подключить умную технику разных производителей, передающую данные по разным каналам. Ещё одним популярным устройством, вокруг которого концентрируются другие устройства, стали умные колонки. По данным объединённой розничной сети МегаФона и Yota, доля их продаж от общего числа гаджетов для умного дома составляет 84%. Среди других категорий устройств лидируют товары для комфорта и безопасности: розетки, лампочки, видеокамеры и различные датчики. Бытовая техника занимает третью строчку в рейтинге продаж.

С точки зрения распределения трафика 50% от всего количества занимают устройства, потребляющие в месяц до 1 Мбайт. Чаще всего они работают по механике получения входящего запроса (вызова или СМС), а не мобильного интернета, к ним относятся различные системы контроля доступа: шлагбаумы и электронные замки. Еще 38% умных устройств потребляют до 50 Мбайт, свыше этого потребляет менее 12% техники.

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