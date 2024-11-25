В Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка

Примерно в 20:36 в районе с. Байрашево Татарстана случилась жуткая авария.

По предварительной информации, 19-летняя автоледи не справилась с управлением «Лады Калины», которая хотела объехать препятствие на проезжей части. В машине кроме водителя были еще 4 девушки.

Как итог, авто вылетело в кювет. 19-летняя девушка умерла, 3 - оказались в медицинском учреждении. Водитель от отказалась от поездки в больницу.

На место 24 ноября отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.

Специалисты начали доследственную проверку, которая контролируется прокуратурой района.

Ранее мы писали о том, что в Казани 23 ноября зарегистрировано 139 сообщений о ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Сотрудники ГИБДД задержали семь водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.