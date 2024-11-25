В Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка
Прокуратура ТАТАРСТАНА
Примерно в 20:36 в районе с. Байрашево Татарстана случилась жуткая авария.
По предварительной информации, 19-летняя автоледи не справилась с управлением «Лады Калины», которая хотела объехать препятствие на проезжей части. В машине кроме водителя были еще 4 девушки.
Как итог, авто вылетело в кювет. 19-летняя девушка умерла, 3 - оказались в медицинском учреждении. Водитель от отказалась от поездки в больницу.
На место 24 ноября отправился зампрокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.
Специалисты начали доследственную проверку, которая контролируется прокуратурой района.
Ранее мы писали о том, что в Казани 23 ноября зарегистрировано 139 сообщений о ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.
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