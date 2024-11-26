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В 77 лет умер актёр театра «Мастеровые» Николай Плужник

Прощание с мужчиной пройдет уже в среду

pixabay

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25 ноября 2024 года, умер один из первых актеров драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах Республики Татарстан Николай Плужник. Известно, что мужчине было 77 лет. Об этом рассказали в портале "Челнинские известия".

Первая работа артиста на местной сцене - пьеса «Провинциальные анекдоты», постановка прошла в 1978 году.

Кроме того, актер даже вёл прогнозы погоды на телеканале в Набережных Челнах.

Прощание с мужчиной пройдет уже в среду, 27 ноября текущего года.

Ранее мы писали о том, что в Кировском районе региональной столице Республики Татарстан произошло массовое дорожное происшествие. Об этом сообщили в Государственной автомобильной инспекции города. По информации сервиса «Яндекс.Карты», на месте было затруднено движение. Выяснилось, что пробка охватила левый и средний ряды дороги.

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