27 ноября в домах Казани вода может приобрести зеленый цвет

27 ноября 2024 года, вода в некоторых домах Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани может изменить свой цвет и стать зеленой. Причина - введение красителя «Уранин-А» в магистральный тепловод от Тепловой электростанции-1.

Сотрудники местных теплосетей станут определять места утечки теплового носителя. При обнаружении изменения оттенка воды людям нужно обращаться в диспетчерскую службу по номеру: +7 (843) 291-87-95.

Известно, что краситель разрешен Роспотребнадзором, он не приносит вред людям.

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