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В Казани задержаны 2 бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году

По информации следствия, в январе мужчины за 40...

pixabay.com

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В региональной столице Татарстана были задержаны 2 бизнесменов, которые еще в 1999 году якобы наняли 2 киллеров из организованной преступной группировки «Хади Такташ», чтобы избавиться от своих конкурентов.

По предварительным данным, правоохранителям удалось задержать 50-летнего заместителя генерального директора компании «Автодор» Вадима Сошникова и его 49-летнего сотрудника Рафаиля Хамдеева.

По информации следствия, в январе мужчины за 4000 долларов заказали убийство Олега Палутина, которого 28 января лишили жизни 2 киллера: Александр Новицкий и Ринат Фархутдинов.

В настоящее время Сошников и Хамдеев находятся под следствием. Киллер Новицкий в 2016 году скончался в ИК, а второй сидит в «Чёрном дельфине», пишет SHOT.

Ранее мы писали о том, что в Тукаевском суде задержали мужчину с травматическим пистолетом.

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