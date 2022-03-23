В этом году апрель в Татарстане порадует жителей республики теплом. Осадков выпадет существенно меньше климатической нормы. Об этом заявил глава республиканского Гидрометцентра Сергей Захаров на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По предварительным прогнозам специалистов, в апреле среднесуточная температура составит 4,4 градуса выше нуля. Это значение превышает норму. А вот в мае и июня температуры будут в пределах нормы, сообщил Захаров.

Следующим относительно аномальным месяцем в РТ будет сентябрь - он также станет теплым, и температура воздуха превысит нормы.