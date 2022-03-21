Члены семьи грузинского футболиста, полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии начали получать угрозы. Причина в том, что спортсмен играет на территории России и представляет интересы российского клуба, сообщает "Матч-ТВ".

В свете таких событий есть большая вероятность, что футболист, который отправился сейчас на родину для игр за сборную Грузии, больше не вернется в Казань. Его соглашение с "Рубином" рассчитано до 2024 года.

В России Кварацхелия играет с 2019 года, выступал прежде за московский "Локомотив", а затем – за "Рубин". В составе последних грузин провел в текущем сезоне провел 22 матча и забил два мяча.