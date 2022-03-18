Сегодня, 18 марта, заместитель главы Управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина не исключила вероятности, что ревакцинация от коронавируса может стать в регионе обязательной.

"Отсутствие повторной вакцинации пока ничем не грозит, поскольку она на сегодня нормативными документами не закреплена", - сказала Авдонина.

Но, считает она, внесение требований об обязательной ревакцинации - лишь вопрос времени.

Отсутствие ревакцинации уменьшает прослойку иммунизированного населения, и в будущем опасно новыми вспышками болезни.