Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ответил на вопросы журналистов в интервью радио Sputnik. И, конечно, самым важным из них стал вопрос о том, когда же закончатся аномальные для марта холода и начнется настоящая весна.

По словам Шувалова, в центральную часть Европейской России весна придет не раньше 20-го марта. До конца этой недели почти везде будет солнечно, сильные перепады дневной и ночной температур сохранятся пока.

На нулевую отметку, ожидают синоптики, среднесуточные температуры выйдут к 20 марта. Вот с этого момента и начнется самая настоящая весна с активным таянием снега, теплым солнцем и пением птиц.