В Москве местный житель лишился 37 миллионов рублей, отчаянно стараясь обменять рубли на доллары. 26-летний Хасан Халухаев решил все свои накопления перевести в доллары, пользуясь ростом курса американской валюты, и обратился в валютному брокеру, сообщает Telegram-канал "112".

Брокер назначил москвичу встречу в банке. Когда мужчина с деньгами пришел в банк, к нему подошел неизвестный, взял из рук сумку с деньгами и пошел к кассе якобы для обмена на валюту. Но обратно уже не вернулся.

Позднее был задержан 54-летний уроженец Чечни, который ранее был судим за похищение человека и подделку документов, вымогательство.