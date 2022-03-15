Житель Москвы по случайности выбросил в мусор 13 миллионов рублей. Он решил сделать дома уборку и принял пакет с деньгами за мусорный мешок, сообщает Baza.

В процессе уборки москвич собрал несколько пакетов с мусором, и все их отнес к мусорным контейнерам. Только позднее выяснилось, что среди мусора оказались 13 миллионов, отложенные на погашение кредита.

Мужчина уже через три часа снова стоял у баков и пытался найти деньги, но этого пакета среди мусора уже не оказалось. Он обратился в полицию и написал заявление о пропаже.