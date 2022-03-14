В Северодвинске возбуждено уголовное дело на начальника одного из подразделений местного МЧС. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. На протяжении пяти лет руководитель заставлял подчиненных строить ему дом и делать там ремонт.

"Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе в случае отказа руководителю, вынужденно выполняли в служебное и личное время работы по строительству, при этом им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими в эти дни служебных обязанностей", — сообщили в Следкоме по Архангельской области.

Но одного только дома начальнику показалось мало, и он начал требовать от работников, чтобы те передавали ему часть получаемых ими премий. Так он присвоил более 700 тысяч рублей.

Примечательно, что отказываться от обвинений мужчина не стал, и написал явку с повинной.