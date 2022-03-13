Неужели весна?: В Татарстане ожидается потепление

С 14 марта в Татарстане обещают потепление. В последние дни март пугал нас ночными температурами в -27 градусов. Но завтра ночью ниже -17 градусов не ожидается, заверил Гидрометцентр республики.

При этом максимально холодно будет только в южных и восточных районах Татарстана. А на большей части региона ночью прогнозируют от -12 до -7 градусов. Дневная температура в республике будет колебаться от -7 до -2 градусов.

Погоду обещают облачную. Возможен небольшой снег. Ветер будет умеренным. На дорогах образуется гололедица.