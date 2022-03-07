В Тольятти мужчина зверски расправился со своей семьей, он с ножом напал на трех родственников.

Полицейские нашли окровавленное тело 36-летней женщины в подъезде. В расположенной рядом квартире обнаружились раненые 68-летний мужчину и 45-летняя женщина. Их срочно госпитализировали и пытаются спасти им жизни.

Выяснилось, что так жестоко с членами одной семьи поступил 30-летний мужчина. Он объяснил на допросе, что убитая женщина и раненая - его сестры, а мужчина - его отец.

Мужчина рассказал, что поссорился со старшей сестрой и пару раз ударил ее ножом в грудь, отец пытался помешать, но тоже стал жертвой. Уже на выходе из квартиры он нанес не менее 20 ударов ножом младшей сестре, тело которой вытащил в подъезд, где и оставил.

Мужчина арестован, расследование продолжается.