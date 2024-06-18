В Татарстане с 18 по 19 июня ожидается ветер до 24 м/с, град и ливень

В РТ синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом рассказали в Гидрометцентре Татарстана. ВИДЕО шторма.

В сообщении говорится, что с 14 часов 18 июня до 21 часа 19 июня во время прохождения активных атмосферных фронтов на по всему региону и в Казани местами прогнозируются грозы, ветер до 24 метров в секунду, ливень и в некоторых районах град.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане медик по неосторожности убила человека.